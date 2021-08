Torcida do Brentford canta ‘Hey Jude’ após vitória sobre o Arsenal e emociona; veja vídeo

Time volta à elite do futebol após 74 anos e vive noite história ao ganhar duelo contra tradicional clube inglês; próximo duelo será contra o Crystal Palace, fora de casa

REUTERS/David Klein O Brentford voltou a elite do futebol após 74 anos com vitória sobre o gigante Arsenal



A emoção tomou conta do estádio do Brentford na última sexta-feira, 13. O clube inglês voltou à elite do futebol após 74 anos e surpreendeu ao vencer o gigante Arsenal por 2 a 0 na rodada de abertura da temporada do Campeonato Inglês 2021/2022, com gols de Sergi Canós e Norgaard. Após o apito final, os mais de 16 mil torcedores presentes emocionaram na comemoração da noite histórica ao entoar “Hey Jude”, música clássica dos Beatles. O técnico Thomas Frank aplaudiu o espetáculo e as imagens viralizaram na internet. A cena também marca a reabertura dos portões aos torcedores em meio à flexibilização das medidas restritivas impostas para combater a pandemia de Covid-19. O próximo duelo do Brentford será no próximo sábado, 21, contra o Crystal Palace, que vem de uma derrota para o Chelsea. No dia seguinte, o Arsenal participa do clássico inglês contra o próprio Chelsea. Assista ao vídeo do show da torcida do Brentford.