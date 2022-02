Torneio da França: Brasil arranca empate da Holanda com gol de Marta no fim

No próximo sábado, 19, a equipe treinada por Pia Sundhage terá a França pela frente, às 17h10 (de Brasília)

Thais Magalhães/CBF Marta marcou seu gol de número 117 pela seleção diante da Holanda, pelo Torneio Internacional da França



A seleção brasileira feminina não fez uma grande exibição, mas conseguiu empatar com a Holanda em 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, 16, em Caen, na estreia do Torneio Internacional da França. Beerensteyn abriu o placar já aos 16 do segundo tempo, quando recebeu lançamento de Spitse e encobriu a goleira Letícia Isidoro com classe. Já aos 40 minutos, a árbitra marcou um pênalti polêmico a favor do Brasil, apontando toque de Van Dongen com a mão dentro da área – depois de receber o amarelo, já na prorrogação, a marcadora foi expulsa por matar um contra-ataque. Na cobrança, Marta não decepcionou, anotou seu gol de número 117 com a Canarinho e deixou tudo igual. No próximo sábado, 19, a equipe treinada por Pia Sundhage terá a França pela frente, às 17h10 (de Brasília). A seleção fecha a participação na competição na próxima terça-feira, 22, diante da Finlândia, às 14h (de Brasília).