Pia Sundhage corta jogadoras do Palmeiras e convoca trio para Torneio Internacional da França

Reprodução/CBF Pia Sundhage precisou fazer alterações na seleção brasileira que disputará o Torneio Internacional da França



Técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage precisou cortar a meia Julia Bianchi e a atacante Bia Zaneratto, do Palmeiras, do Torneio Internacional da França. A dupla palmeirense, que contraiu a Covid-19 recentemente, ainda se recupera dos efeitos da doença e não estará 100% para disputar a competição nesta Data Fifa. Assim, a treinadora sueca chamou, nesta terça-feira, 15, a atacante Ludmila, do Atlético de Madrid, a meio-campista Ana Vitória, do Benfica, e a zagueira Lauren, do Madrid CFF – a última estava treinando com a equipe nacional sub-20.

Na preparação para a Copa América de 2022, a seleção brasileira feminina estreia no Torneio Internacional da França nesta quarta-feira, 16, diante da Holanda, às 14h (de Brasília). No sábado próximo sábado, 19, a equipe brasileira terá a França pela frente, às 17h10 (de Brasília). A Canarinho fecha a participação na competição na próxima terça-feira, 22, diante da Finlândia, às 14h (de Brasília). Relembre quais jogadoras foram convocadas para a competição aqui.