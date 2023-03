Tottenham anuncia a demissão do técnico Antonio Conte após crise com o elenco e a diretoria

Técnico italiano ficou furioso após empate com o Southampton na última rodada do Campeonato Inglês

JUSTIN TALLIS / AFP Italiano Antonio Conte não vai continuar no comando do Tottenham "por comum acordo" com a entidade



O italiano Antonio Conte não vai continuar no comando do Tottenham “por comum acordo” com a entidade, anunciou neste domingo o clube da Premier League. O treinador, que chegou ao clube londrino em novembro de 2021, deixa o clube no momento em que o time ocupa o quarto lugar do Campeonato Inglês, posição que dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, apesar do empate por 3 a 3 com o Southampton na última rodada. O tropeço levou Conte a criticar duramente seus jogadores e os dirigentes dos Spurs. “Nos restam dez jogos na Premier League e está em nossas mãos lutar por uma vaga na Liga dos Campeões”, disse o presidente do Tottenham, David Levy, em um comunicado.

O Tottenham está à frente do Newcastle com apenas dois pontos de vantagem, mas o adversário disputará dois jogos a menos. “Todos nós temos que pressionar juntos. Todos nós temos que dar um passo para garantir o melhor lugar para o nosso clube e nossos incríveis e leais torcedores”, acrescentou o dirigente. Conte será substituído no banco até o final da temporada por seu até então assistente Cristian Stellini, que comandou a equipe recentemente quando o técnico estava afastado após passar por uma cirurgia para remover a vesícula biliar. Stellini terá como seu assistente o ex-jogador dos Spurs Ryan Mason, que já ocupou brevemente o cargo de treinador interino em 2021.

*Com informações da AFP