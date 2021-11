Tottenham demite Nuno Espírito Santo após 17 jogos; Antonio Conte é o provável substituto

O jogo que sacramentou a decisão da diretoria dos Spurs foi o revés por 3 a 0 diante do Manchester United, no último sábado, 30, pelo Campeonato Inglês

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Nuno Espírito Santo não é mais o técnico do Tottenham



O Tottenham anunciou na manhã desta segunda-feira, 1º, que Nuno Espírito Santo não é mais o treinador do time principal. O técnico, que chegou no começo desta temporada, comandou os Spurs em somente 17 partidas, colecionando 9 vitórias, 1 empate e 7 derrotas no período. O jogo que sacramentou a decisão da diretoria foi o revés por 3 a 0 diante do Manchester United, no último sábado, 30, pelo Campeonato Inglês. Além dele, deixam o clube os auxiliares Ian Cathro, Rui Barbosa e Antonio Dias. “Sei o quanto o Nuno e a sua equipa técnica queriam ter sucesso e lamento que tenhamos tomado esta decisão”, afirmou Fabio Paratici, Administrador do Futebol do Tottenham.

“O Nuno é um verdadeiro cavalheiro e será sempre bem-vindo aqui. Gostaríamos de agradecer a ele e sua equipe técnica e desejar-lhes o melhor para o futuro”, completou o dirigente. No geral, o treinador deixou os Spurs na oitava colocação do Inglês, na terceira posição do Grupo G da Uefa Conference League e na 3ª fase da Copa da Liga. De acordo com a imprensa italiana, o treinador Antonio Conte é o provável substituto do português. Nas últimas temporadas, ele fez um bom trabalho na Inter de Milão, sendo o atual vencedor do torneio nacional. Já na Inglaterra, o comandante ganhou o Campeonato Inglês com o Chelsea em 2016-17.