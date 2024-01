Tottenham derrota Burnley e avança na Copa da Inglaterra

Espanhol Pedro Porro anotou o único gol da partida; Spurs vão às oitavas de final da competição

Glyn KIRK / AFP Pedro Porro marcou o gol da vitória do Tottenham sobre o Burnley



O Tottenham garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra ao vencer o Burnley por 1 a 0 em uma partida disputada nesta sexta-feira, 5, em Londres. O gol da vitória foi marcado pelo espanhol Pedro Porro, aos 33 minutos do segundo tempo, com uma bela finalização de fora área. Assista abaixo. Antes disso, os Spuers dominava o jogo, porém não conseguia converter suas chances em gols, o que levou a partida a um empate que poderia resultar em um replay. O Burnley, que ocupa a penúltima posição na tabela da Premier League, teve sua melhor chance no primeiro tempo, mas o atacante suíço Zeki Amdouni não conseguiu finalizar bem contra o goleiro italiano Guglielmo Vicario. No segundo tempo, o Tottenham foi mais incisivo e foi recompensado com o gol da vitória. O Burnley quase empatou nos minutos finais, mas Amdouni voltou a falhar. Em outro jogo entre equipes da primeira divisão inglesa, Brentford e Wolverhampton empataram em 1 a 1 e terão que disputar um replay no estádio dos ‘Wolves’.

