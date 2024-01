Ramon Menezes faz quarta mudança na lista de convocados para o Pré-Olímpico; confira

Torneio será disputado entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela

O técnico Ramon Menezes teve que fazer uma alteração de última hora na lista de jogadores convocados para o Torneio Pré-Olímpico na Venezuela. O Internacional solicitou a liberação do zagueiro Robert Renan, e em seu lugar, o lateral-esquerdo Khellven, ex-Atlhetico-PR, foi chamado para integrar a seleção brasileira. Essa foi a quarta mudança na lista original. Robert Renan vinha sendo peça fundamental na defesa comandada por Ramon Menezes desde o Campeonato Sul-Americano. No entanto, devido ao curto período de empréstimo do jogador ao Colorado, o clube gaúcho optou por pedir sua liberação, já que a competição não ocorre em Data Fifa. Além disso, o meia Maurício, também jogador do Internacional, foi convocado para substituir o volante Danilo, do Nottingham Forest, que não foi liberado.

Anteriormente, a CBF já havia anunciado três alterações na lista original. O goleiro Andrew, do Gil Vicente, não foi liberado e foi cortado da lista, sendo substituído por Kaique, do Palmeiras. Além disso, Kaiki Bruno foi chamado para ocupar a vaga de Luan Cândido, do Red Bull Bragantino, e Maurício foi convocado para substituir Danilo. A preparação para o Pré-Olímpico terá início na próxima segunda-feira, 8, com os jogadores se apresentando na Granja Comary, em Teresópolis. O Pré-Olímpico será disputado entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro.

