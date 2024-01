Ídolos do Corinthians, Vagner Love e Jô arrumam time para 2024; veja onde cada um vai jogar

Artilheiro do Amor estava sem clube após ser dispensado do Sport; cria do Terrão não atua profissionalmente desde janeiro, quando rescindiu com o Al-Jabalian, da Arábia Saudita

Montagem: Divvulgção/Sport e Ag. Corinthians Os atacantes Vagner Love e Jô vão jogar, respectivamente, no Atlético-GO e no Amazonas



O atacante Vagner Love, campeão brasileiro com o Corinthians em 2015, foi contratado pelo Atlético-GO, que retornou à elite do futebol. O jogador, de 39 anos, estava sem clube após ser dispensado do Sport. O clube goiano anunciou a contratação nas redes sociais, divulgando fotos do reforço com a camisa do time e fazendo coração para a torcida. Além disso, o Atlético-GO colocou um vídeo com os gols de Vagner Love e uma música de Buchecha para anunciar o jogador. Enquanto isso, o atacante Jô, destaque no título corintiano de 2017, acertou com o Amazonas para disputar a Série B. O clube, que foi campeão da Série C, fez um certo mistério sobre a chegada do jogador, mas acabou revelando sua contratação. O Amazonas anunciou a contratação nas redes sociais, destacando as conquistas do atacante, como a Copa do Mundo, e exibindo as taças conquistadas por ele. O jogador revelado pelo Timão não joga profissionalmente desde janeiro, quando rescindiu com o Al-Jabalian, da Arábia Saudita.

Vagner Love já começou a treinar com os novos companheiros no Atlético-GO, que se reapresentaram nesta sexta-feira após as férias. O clube goiano busca o título no campeonato estadual e pretende fazer uma boa campanha no retorno ao Brasileirão, se mantendo na elite. Já o Amazonas, além de contar com Jô, também anunciou a contratação do volante Guilherme Mantuan, revelado na base corintiana e irmão do meia-atacante do Zenit.