Tottenham está interessado em estrela da seleção brasileira, diz jornal espanhol

Clube inglês está na quarta posição do Campeonato Inglês e busca reforços para continuar na briga pelo título da Premier League

Lucas Figueiredo/CBF Contratado pelo Barcelona em julho de 2022, atacante tem 2 gols e 2 assistências na temporada



Um dos principais nomes da seleção brasileira, o atacante Raphinha, que atualmente defende o Barcelona está na mira do Tottenham, da Inglaterra. A informação foi divulgada pelo jornal Mundo Deportivo, da Espanha. De acordo com o veículo, o clube inglês teria demonstrado interesse no atacante após desistir das negociações com Ivan Toney, do Brentford. Possíveis valores envolvendo a negociação não foram divulgados, mas o Barcelona precisa de rendimentos para conseguir inscrever Vitor Roque, que chega ao clube em janeiro. Contratado junto ao Leeds em 2022, Raphinha teve momentos de oscilação no clube catalão e, na atual temporada chegou a sofrer uma lesão na coxa direita. Até o momento, o brasileiro marcou dois gols e deu duas asssitências em 11 jogos na temporada, sendo convocado para defender o Brasil na Data Fifa. Atualmente, o Tottenham é o quarto colocado do Campeonato Inglês, com 26 pontos em 12 jogos, dois a menos que o líder Manchester City. Já o Barcelona está na terceira posição na La Liga, com 30 pontos, quatro a menos que o Girona, que lidera o torneio.