Na zona do rebaixamento, Santos anuncia contratação de Diego Aguirre

Equipe demitiu Paulo Turra no início deste domingo após empate com o Athletico-PR no sábado

Divulgação/ Santos Diego Aguirre já trabalhou no Internacional, Atlético-MG e São Paulo



Na noite deste domingo, 6, horas depois que o Santos anunciou a demissão de Paulo Turra, o clube anunciou a chegada do técnico uruguaio Diego Aguirre. O treinador de 57 anos assinou contrato até dezembro de 2024 e se apresenta no CT Rei Pelé na próxima terça-feira, 8, para iniciar o trabalho no comando técnico da equipe. Ao fim da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos entrou na zona de rebaixamento. O time é o 17º colocado na tabela com 18 pontos, sendo o primeiro no Z4. Aguirre já treinou equipes brasileiras anteriormente. Em 2015, ele treinou o Internacional e, no ano seguinte, assumiu o Atlético-MG. Em 2018, assumiu o São Paulo. Neste ano estava no Olimpia, do Paraguai, mas foi demitido em 20 de julho.