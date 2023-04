Favorito no Dérbi, Palmeiras enfrenta Corinthians com missão de afundar rival na crise e manter tabu no Allianz

Em fases opostas, rivais se enfrentam às 18h30 (de Brasília) deste sábado, 29, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Corinthians empataram em 2 a 2 na fase de grupos do Paulistão 2023



Os confrontos entre Palmeiras e Corinthians costumam ser marcados pela imprevisibilidade e equilíbrio. Normalmente, os torcedores e até comentaristas esportivos costumam ter um “pé atrás” antes de apontar favorito nos dias que precedem os Dérbis. Para o clássico das 18h30 deste sábado, 29, válido pela terceira rodada do Brasileirão, entretanto, o lado alviverde tem ampla vantagem. Além de seguir em boa fase e jogar no Allianz Parque, o time dirigido por Abel Ferreira terá pela frente um adversário enfraquecido. Depois da eliminação precoce no Paulistão, o Timão perdeu pontos preciosos na Libertadores, amargou uma derrota para o Goiás, na liga nacional, e ainda quase caiu para o Remo na Copa do Brasil. Mais do que isso, o Alvinegro colocou Cuca como substituto de Fernando Lázaro, mas viu o treinador pedir demissão após forte pressão da torcida devido ao Caso Berna. Assim, os corintianos chegam em momento conturbado, sem um comandante e com futuro indefinido para encarar seu principal rival.

O favoritismo do Palmeiras é gritante. Campeão do Estadual e da Supercopa do Brasil nesta temporada, o Palestra ainda chega para o clássico descansado. No meio da semana, Abel Ferreira preservou seus principais jogadores no duelo diante do Tombense, pela Copa do Brasil. O Corinthians, por sua vez, só buscou a igualdade contra o Remo nos acréscimos e precisou passar por uma tensa disputa de pênaltis. Fora o fator físico, o Verdão vem se mostrando muito à vontade no Allianz Parque e coleciona uma longa invencibilidade em casa. A última derrota no estádio ocorreu em julho do ano passado, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Desde então, a equipe palmeirense entrou em campo 28 vezes na arena, colecionando 22 vitórias e seis empates – são 11 triunfos seguidos nos últimos jogos. O Alvinegro, por sua vez, vive situação oposta. Além do desempenho ruim como visitante, os resultados também não são nada favoráveis. Nesta temporada, os corintianos colecionam 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas longe da Neo Química Arena.

O retrospecto recente do Palmeiras contra o Corinthians também anima os palestrinos. Nos últimos seis Dérbis disputados no Allianz Parque, o time alviverde venceu três e empatou o restante. A última vez em que os corintianos saíram da casa rival comemorando um triunfo foi em 2 de fevereiro de 2019, pela fase de grupos do Paulistão daquele ano. O Verdão, aliás, perdeu apenas um dos últimos dez clássicos disputados diante do Timão. Os palmeirenses, assim, visam manter o bom retrospecto contra o arquirrival e afundar os corintianos na crise. Para o clássico deste sábado, o Palmeiras terá um time praticamente completo. Apesar de perder Marcos Rocha, a equipe terá o retorno de Raphael Veiga. Assim, uma provável escalação tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga (Artur); Dudu, Endrick e Rony. Cheio de incertezas, o Corinthians segue sem contar com Renato Augusto, seu principal jogador. Desta forma, o técnico interino Danilo deve lançar a campo o seguinte time: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Fausto Vera, Roni, Giuliano e Adson (Barletta); Róger Guedes e Yuri Alberto.