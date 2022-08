Rogério Ceni pode ter dois reforços no São Paulo para decisão contra o América-MG

Tricolor visita o Coelho nesta quinta-feira, 18, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni e Rafinha conversam durante jogo do São Paulo no Morumbi



Rogério Ceni pode ter duas novidades para o duelo do São Paulo diante do América-MG, marcado para esta quinta-feira, 18, no Independência, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, 15, o goleiro Jandrei e o lateral-direito Rafinha treinaram com o restante do grupo e tentam se recuperar a tempo para viajar com a delegação são-paulina até Belo Horizonte. Fora dos gramados desde 17 de julho por um problema na coluna, o arqueiro está fazendo atividades com impacto reduzido e vive a expectativa de voltar ao time titular. Caso não tenha condições de jogo, o jovem Thiago Couto defenderá a meta do Tricolor, já que Felipe Alves não está inscrito no torneio. Rafinha, por sua vez, sofreu um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita e não entra em campo há cerca de dez dias. Assim, ele pode ser opção para a lateral-direita, posição que tem Igor Vinícius como titular. Como venceu o Coelho por 1 a 0, no Morumbi, o São Paulo visita o rival precisando de apenas um empate para se classificar à semifinal.