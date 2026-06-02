Turquia divulga lista dos 26 convocados para Copa do Mundo; leia
Estreia será contra os australianos, em 14 de junho, na cidade de Vancouver
Ronny HARTMANN / AFPO zagueiro número 03 da Turquia, Merih Demiral, faz um gesto polêmico com a mão ao comemorar o segundo gol de seu time durante a partida de futebol das oitavas de final da Euro 2024 entre Áustria e Turquia, no Estádio de Leipzig, em Leipzig, em 2 de julho de 2024. A UEFA disse em 3 de julho Em 2024, abriu uma investigação sobre o zagueiro turco Merih Demiral por comemorar um gol na vitória do time por 2 a 1 sobre a Áustria na Euro 2024 com uma saudação supostamente ultranacionalista. O organizador do torneio disse em comunicado que estava investigando o jogador por “comportamento impróprio” durante a partida eliminatória em Leipzig. O gesto, que Demiral fez à torcida após marcar seu segundo gol no jogo, está associado ao grupo ultranacionalista turco Lobos Cinzentos.
A Turquia anunciou nesta terça-feira (02) a lista de convocados para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho e será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. A Turquia está no Grupo D, com Estados Unidos, Paraguai e Austrália.
A estreia será contra os australianos, em 14 de junho, na cidade de Vancouver.
Confira os convocados da Turquia
Goleiros
- Altay Bayindir
- Mert Gunok
- Ugurcan Çakir
Defensores
- Abdulkerim Bardakci
- Çağlar Söyüncü
- Eren Elmali
- Ferdi Kadioglu
- Merih Demiral
- Mert Muldur
- Ozan Kabak
- Samet Akaydin
- Zeki Celik
Meio-campistas
- Hakan Çalhanoglu
- Ismail Yuksek
- Kaan Ayhan
- Orkun Kökçü
- Salih Özcan
Atacantes
- Arda Güler
- Baris Yilmaz
- Can Uzun
- Deniz Gul
- Irfan Kahveci
- Kenan Yildiz
- Kerem Akturkoglu
- Oguz Aydin
- Yunus Akgun
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