Turquia divulga lista dos 26 convocados para Copa do Mundo; leia

Estreia será contra os australianos, em 14 de junho, na cidade de Vancouver

Ronny HARTMANN / AFP O zagueiro número 03 da Turquia, Merih Demiral, faz um gesto polêmico com a mão ao comemorar o segundo gol de seu time durante a partida de futebol das oitavas de final da Euro 2024 entre Áustria e Turquia, no Estádio de Leipzig, em Leipzig, em 2 de julho de 2024. A UEFA disse em 3 de julho Em 2024, abriu uma investigação sobre o zagueiro turco Merih Demiral por comemorar um gol na vitória do time por 2 a 1 sobre a Áustria na Euro 2024 com uma saudação supostamente ultranacionalista. O organizador do torneio disse em comunicado que estava investigando o jogador por “comportamento impróprio” durante a partida eliminatória em Leipzig. O gesto, que Demiral fez à torcida após marcar seu segundo gol no jogo, está associado ao grupo ultranacionalista turco Lobos Cinzentos.



A Turquia anunciou nesta terça-feira (02) a lista de convocados para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho e será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. A Turquia está no Grupo D, com Estados Unidos, Paraguai e Austrália.

A estreia será contra os australianos, em 14 de junho, na cidade de Vancouver.

Confira os convocados da Turquia

Goleiros

Altay Bayindir

Mert Gunok

Ugurcan Çakir

Defensores

Abdulkerim Bardakci

Çağlar Söyüncü

Eren Elmali

Ferdi Kadioglu

Merih Demiral

Mert Muldur

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Celik

Meio-campistas

Hakan Çalhanoglu

Ismail Yuksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Atacantes