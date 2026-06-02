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Turquia divulga lista dos 26 convocados para Copa do Mundo; leia

Estreia será contra os australianos, em 14 de junho, na cidade de Vancouver

  • Por Jovem Pan
  • 02/06/2026 19h54
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Ronny HARTMANN / AFP Merih Demiral O zagueiro número 03 da Turquia, Merih Demiral, faz um gesto polêmico com a mão ao comemorar o segundo gol de seu time durante a partida de futebol das oitavas de final da Euro 2024 entre Áustria e Turquia, no Estádio de Leipzig, em Leipzig, em 2 de julho de 2024. A UEFA disse em 3 de julho Em 2024, abriu uma investigação sobre o zagueiro turco Merih Demiral por comemorar um gol na vitória do time por 2 a 1 sobre a Áustria na Euro 2024 com uma saudação supostamente ultranacionalista. O organizador do torneio disse em comunicado que estava investigando o jogador por “comportamento impróprio” durante a partida eliminatória em Leipzig. O gesto, que Demiral fez à torcida após marcar seu segundo gol no jogo, está associado ao grupo ultranacionalista turco Lobos Cinzentos.

A Turquia anunciou nesta terça-feira (02) a lista de convocados para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho e será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. A Turquia está no Grupo D, com Estados Unidos, Paraguai e Austrália.

A estreia será contra os australianos, em 14 de junho, na cidade de Vancouver.

Confira os convocados da Turquia

Goleiros

  • Altay Bayindir
  • Mert Gunok
  • Ugurcan Çakir

Defensores

  • Abdulkerim Bardakci
  • Çağlar Söyüncü
  • Eren Elmali
  • Ferdi Kadioglu
  • Merih Demiral
  • Mert Muldur
  • Ozan Kabak
  • Samet Akaydin
  • Zeki Celik

Meio-campistas

  • Hakan Çalhanoglu
  • Ismail Yuksek
  • Kaan Ayhan
  • Orkun Kökçü
  • Salih Özcan

Atacantes

  • Arda Güler
  • Baris Yilmaz
  • Can Uzun
  • Deniz Gul
  • Irfan Kahveci
  • Kenan Yildiz
  • Kerem Akturkoglu
  • Oguz Aydin
  • Yunus Akgun
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