Vinícius Júnior presta depoimento sobre ataques racistas sofridos em 2022

Segundo o jornal espanhol ‘Marca’, o depoimento foi por videoconferência, para o Tribunal de Instrução Número 4 de Valladolid

CRISTINA QUICLER / AFP Episódio de racismo aconteceu em 30 de dezembro de 2022



O jogador brasileiro Vinícius Júnior, prestou depoimento nesta quinta-feira (11), sobre o caso de racismo que enfrentou entre o jogo Real Valladolid e Real Madrid, em 30 de dezembro de 2022. Segundo o jornal espanhol “Marca”, o depoimento foi por videoconferência, para o Tribunal de Instrução Número 4 de Valladolid. O tribunal admitiu a representação do clube do jogador brasileiro como ação popular sob o pagamento prévio de fiança. No último dia 29 de fevereiro, cinco homens investigados por serem os supostos autores dos ataques racistas foram ouvidos por um juiz, entretanto, negaram qualquer participação. O processo preliminar do Tribunal refere-se à eventual prática de um crime nos termos do artigo 510.2 do Código Penal – crime de ódio. Caso seja comprovado as acusações contra estes cinco homens, eles estão sujeitos ao pagamento de multa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo