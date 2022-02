Uefa avalia tirar a final da Liga dos Campeões da Rússia por crise com a Ucrânia

Até o momento, a entidade que rege o futebol europeu está apenas “monitorando” a crise diplomática e militar entre as duas nações

Reprodução/Twitter/@ChampionsLeague Taça da Liga dos Campeões da Europa



A Uefa está cogitando mudar a sede da final da Liga dos Campeões 2021/22, marcada 28 de maio, em São Petersburgo, na Rússia, país que vive uma problemática tensão com a Ucrânia. A informação foi publicada pelo jornal britânico “The Guardian”, na manhã desta terça-feira, 22. Até o momento, a entidade que rege o futebol europeu está apenas “monitorando” a crise diplomática e militar entre as duas nações. Caso os russos insistam em invadir o território vizinho, medidas poderiam ser tomadas, o que impediria a Gazprom Arena, do Zenit, de São Petersburgo, de abrigar a decisão do torneio.

Em comunicado oficial, a Uefa manteve o seu planejamento inicial e não deu muitos detalhes sobre a pressão que vem sofrendo para mudar de sede a final de sua principal competição, que atualmente está na fase de oitavas de final. “A Uefa está monitorando constantemente e de perto a situação. Mas no momento, não há planos para mudar o local”, limitou-se a disse o órgão em um comunicado. A final da Liga dos Campeões, vale lembrar, já foi trocada de sede, por causa da pandemia do novo coronavírus, nas duas últimas temporadas, deixando Kiev, justamente na Ucrânia, e Istambul, na Turquia.