Uefa chega a acordo com torcedores do Liverpool por incidentes na final da Liga dos Campeões

Acordo completo e definitivo não teve seus detalhes financeiros divulgados, mas inclui o reembolso do valor dos ingressos

Reprodução/Twitter/ChampionsLeague Liverpool e Real Madrid decidirão a Liga dos Campeões da Europa de 2022



A UEFA chegou a um acordo nesta sexta-feira, 22, com os torcedores do Liverpool que solicitaram indenizações pelos danos físicos e psicológicos causados durante os incidentes no Stade de France, em Paris, na final da Liga dos Campeões em 2022. Apesar da derrota do time inglês para o Real Madrid, muitos torcedores relataram uma experiência traumática, com longas esperas, roubos, gás lacrimogênio e dificuldades de acesso ao estádio. O “acordo completo e definitivo” não teve seus detalhes financeiros divulgados, mas inclui o reembolso do valor dos ingressos, conforme compromisso anterior da Uefa após um relatório independente apontar a entidade como a “principal responsável” pelos incidentes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA