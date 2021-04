Uefa decide na próxima semana sobre sedes da Eurocopa 2021

Reunião do Comitê Executivo também definirá o formato das competições europeias a partir de 2024

Divulgação Eurocopa 2020 foi adiada devido à pandemia e está programada para começar no próximo dia 11 de junho



As decisões sobre Bilbao (Espanha), Munique (Alemanha) e Dublin (Irlanda) como sedes para a Eurocopa 2021 e o formato das competições europeias de clubes a partir de 2024 são os principais assuntos na pauta da reunião do Comitê Executivo da Uefa que acontecerá na próxima segunda-feira, 19, em Montreux, na Suíça. Depois de São Petersburgo, Budapeste, Baku, Amsterdã, Bucareste, Copenhague, Glasgow, Londres e Roma terem confirmado a presença de torcida nos jogos, pré-requisito exigido pela confederação continental para a Euro, com diferentes porcentagens e a possibilidade de prorrogá-los na data em que forem disputados, a decisão final sobre três cidades ainda está indefinida.

A Uefa publicou a agenda da reunião nesta sexta, 16, data em que a Federação Espanhola de Futebol (RFEF), através de seu presidente, Luis Rubiales, reconheceu que Bilbao tem problemas. Como alternativa para que haja jogos na Espanha, apontou o Estádio Olímpico La Cartuja, em Sevilha, mas admitiu que a decisão é da entidade. A prefeitura de Bilbao afirma ainda estar trabalhando para manter a capital basca entre as cidades anfitriãs, após ter anunciado a possibilidade de cerca de 14 mil torcedores comparecerem aos jogos, desde que haja uma taxa de incidência acumulada de 14 dias de Covid-19 de menos de 40 casos por 100 mil habitantes e que a imunidade da população atinja 60%.

O Governo Basco, por sua vez, revelou que informou à Uefa que a presença do público estará sujeita à situação da pandemia, à evolução da vacinação e à ocupação dos hospitais. Por outro lado, o presidente da Andaluzia, Juanma Moreno, considera que sediar partidas da Euro seria uma forma de ajudar a recuperar a economia da região e de todo o país. O Comitê Executivo, que se reunirá na véspera do 45º Congresso Ordinário da Uefa, também discutirá a reforma do formato das competições de seus clubes após 2024, além da a distribuição financeira do ciclo 2021-2024 e da Liga dos Campeões para o período 2021-2025.

*Com informações da EFE