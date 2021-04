Internacional anuncia contratação de Taison por dois anos

O Colorado repatriou o atacante, que foi campeão da Libertadores, Sul-Americana, Copa Suruga e gaúcho pelo clube

Reprodução/Internacional O Inter repatriou o atacante Taison



O Internacional oficializou na tarde desta sexta-feira, 16, o retorno de Taison. Em comunicado, o Colorado informou que o atacante de 33 anos assinará contrato válido por duas temporadas. Mais cedo, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, já havia informado a saída do brasileiro, que estava no clube desde 2013, sendo vencedor de seis títulos do Campeonato Ucraniano. A apresentação oficial do atleta ainda não tem data marcada, mas será feita nos próximos dias.

Formado no Progresso, em Pelotas, Taison estreou no Inter em 2008. Pelo Colorado, foi campeão da Libertadores, Sul-Americana, Copa Suruga e bicampeão gaúcho. Em 2010, ele foi negociado com o Metalist, da Ucrânia, onde ele permaneceu até 2013, quando fechou com o Shakhtar. Ao todo, o jogador fez quase 400 partidas no futebol europeu, vencendo 15 títulos na equipe de Donetsk. No currículo, ele também tem a participação na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, com a seleção brasileira.