Palmeiras renova com goleiro Vinicius Silvestre até 2024

Cria da base do time alviverde, o jovem deverá estar em campo na partida diante do São Paulo, marcada para começar as 22 horas (de Brasília) de hoje, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista

Reprodução/Palmeiras Vinicius Silvestre renovou contrato com o Palmeira até 2024



O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira, 16, que prorrogou o contrato do goleiro Vinicius Silvestre até 2024. Cria da base do time alviverde, o jovem deverá estar em campo na partida diante do São Paulo, marcada para as 22 horas (de Brasília) de hoje, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Reserva de Weverton, o arqueiro está entre os cotados para jogar o Choque-Rei – o treinador Abel Ferreira colocará em campo uma equipe alternativa devido ao desgaste do conjunto titular nas finais recentes da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

“A renovação é um motivo de muito orgulho e satisfação. Estou no clube desde os 11 anos, praticamente nasci aqui. Eu e minha família estamos realizados, pois todo o esforço valeu a pena. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande e espero fazer um ótimo trabalho durante este período. O Palmeiras é a minha vida, fico aqui mais do que em casa. Procuro sempre representar da melhor forma esta camisa tão pesada. Sinto um carinho e um amor enormes por ela e tento retribuir tudo isso dentro de campo”, comemorou Vinicius Silveste, jogador com mais tempo de casa e que divide ou dividiu vestiários com Weverton, Jaílson, Fernando Prass e outros goleiros renomados. “É a realização de um sonho ser amigo de seus ídolos. É muito gratificante aprender com eles todos os dias. Sempre tentei absorver ao máximo o melhor de cada um como goleiro e ser humano. Juntando todos os conselhos de todos eles, o mais marcante para mim é: nada resiste ao trabalho. Por isso me cobro muito, fico bravo comigo e encaro cada treino como final de Copa do Mundo. Afinal, o jogo é reflexo do que você faz nos treinos”, completou.