Uefa escolhe sedes das finais da Liga dos Campeões até 2025; confira

Estádio de São Petersburgo será palco da decisão de 2021/22; fase de grupos começa no dia 14 de setembro

Divulgação/UEFA Liga dos Campeões 2021/22 terá final na Rússia



A Uefa divulgou nesta sexta-feira, 16, os locais onde serão disputadas as finais da Liga dos Campeões pelas próximas temporadas. Para a grande decisão de 2021/22 o local escolhido foi o Estádio São Petersburgo, na Rússia, que tem capacidade para 69 mil pessoas e serviu de sede durante a Copa do Mundo de 2018 e recentemente para a Eurocopa. No ano seguinte, o palco será o Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia. A final da última temporada seria lá, mas com a pandemia a Uefa transferiu o jogo entre Chelsea e Manchester City para Porto, em Portugal. Em 2023/24 o estádio palco da final da Eurocopa, Wembley, receberá os dois times que disputarão a orelhuda.

Por fim, em 2024/25 será a vez da Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A temporada 2021/22 da Champions League já começou. Desde o dia 6 de julho algumas equipes disputam a primeira fase preliminar do torneio. A segunda fase será disputada entre os dias 20 a 28 de julho. A terceira fase de 3 a 10 de agosto e os play-offs de 17 a 25 de agosto. O sorteio para a fase de grupos será no dia 26 de agosto e a disputa da fase de grupos começa no dia 14 de setembro. A final será dia 28 de maio de 2022.