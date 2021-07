De olho na Libertadores, Crespo deve poupar titulares do São Paulo contra o Fortaleza

No Brasileirão, o Tricolor é o 14º colocado, com 11 pontos, após duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas; confira provável escalação

Foto: MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Crespo aplaude jogadores do São Paulo durante vitória contra o 4 de Julho pela Copa do Brasil



Hernán Crespo deve escalar um São Paulo alternativo para enfrentar o Fortaleza na tarde deste sábado, 16, no Morumbi, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isto porque o foco do treinador está no embate decisivo diante do Racing, marcado para a terça-feira, 19, em Avellaneda, na cidade de Buenos Aires, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América — na ida, as equipes empataram em 1 a 1. Assim, o Tricolor precisará vencer os argentinos ou conquistar uma igualdade por dois ou mais gols para avançar na competição continental.

Hoje, Miranda, Rigoni, Luciano e William continuaram tratamento por causa de lesões e ainda são dúvidas para o jogo da Libertadores — todos permanecem fora do compromisso pelo Brasileiro. Já o atacante Eder, com estiramento na coxa direita, só deverá retornar aos treinamentos daqui a três semanas. O time mais provável para encarar o Fortaleza deverá formar com: Tiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Galeano, Luan, Rodrigo Nestor (Talles Costa), Igor Gomes e Reinaldo; João Rojas e Pablo. No Nacional, o São Paulo é o 14º colocado, com 11 pontos, após duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas.