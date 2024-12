Uefa impõe sanções à Sérvia por comportamentos inadequados de torcedores

Incidentes que levaram a essas punições ocorreram em jogos recentes, incluindo um confronto contra a Suíça, onde sérvios tentaram atear fogo na bandeira albanesa

ALBERTO PIZZOLI / AFP Recentemente, o sorteio das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 colocou a Sérvia e a Albânia na mesma chave



A Uefa decidiu aplicar sanções à Federação de Futebol da Sérvia devido a comportamentos racistas de seus torcedores em dois jogos da Liga das Nações. Entre as infrações, destaca-se a tentativa de queimar uma bandeira da Albânia. Como resultado, a entidade impôs multas que somam 263 mil euros e determinou a proibição da venda de ingressos para os próximos dois jogos fora de casa da seleção sérvia. Além das multas, a Uefa também ordenou o fechamento de setores do estádio em duas partidas em que a Sérvia atuará como mandante. Essas penalidades entrarão em vigor a partir de março do próximo ano.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os incidentes que levaram a essas punições ocorreram em jogos recentes, incluindo um confronto contra a Suíça, onde torcedores tentaram atear fogo na bandeira albanesa. Outro jogo que chamou a atenção da Uefa foi o realizado contra a Dinamarca, onde foi exibida uma faixa considerada ilícita. Vale lembrar que a Sérvia já havia enfrentado punições anteriores por comportamentos inadequados de seus torcedores, o que demonstra um padrão preocupante.

Recentemente, o sorteio das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 colocou a Sérvia e a Albânia na mesma chave, o que promete um reencontro tenso entre as seleções, já que o último confronto ocorreu em meio a um tumulto em 2014. Além disso, o Comitê Executivo da Uefa deve confirmar que Sérvia e Albânia serão coanfitriãs do Campeonato Europeu sub-21 em 2027, o que pode intensificar ainda mais a rivalidade entre os dois países.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias