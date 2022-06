Uefa se desculpa por tratamento dado aos torcedores de Real e Liverpool na final da Champions

Jogo no Stade de France teve confusão antes de a bola rolar, com milhares de torcedores com ingressos falsos

Nesta sexta-feira, 03, a Uefa emitiu um pedido de desculpas aos torcedores do Real Madrid e do Liverpool pelos acontecimentos na final da Liga dos Campeões no Stade de France, em Paris. “A UEFA deseja sinceramente pedir desculpas a todos os espectadores que tiveram que vivenciar ou testemunhar eventos assustadores e angustiantes na preparação para a final da UEFA Champions League no Stade de France em 28 de maio de 2022 em Paris, em uma noite que deveria ter sido uma celebração do futebol europeu de clubes. Nenhum torcedor deve ser colocado nessa situação e isso não deve acontecer novamente”, disse a entidade em comunicado. No início da semana, a Uefa informou que abrirá um inquérito independente sobre as invasões e possível venda de ingressos falsos.