Casper Ruud vence Cilic e enfrenta Rafael Nadal na final de Roland Garros

Norueguês fez 3 sets a 1 e chega à sua primeira final de Grand Slam; decisão será no domingo

EFE/EPA/YOAN VALAT Ruud chega à sua primeira final de Grand Slam da carreira



Rafael Nadal conheceu seu adversário na final de Roland Garros, no próximo domingo, dia 05. Casper Ruud, de 23 anos, superou o croata Marin Cilic, de virada, por 3/6, 6/4, 6/2 e 6/2 e chega à sua primeira final de Grand Slam na carreira. Ruud é o azarão na decisão e um inimigo íntimo. Ele conhece alguns pontos fortes de Nadal por treinar na academia do astro espanhol. Justamente por esse fato, vem melhorando cada vez mais no saibro, também seu piso preferido, o que promete uma grande decisão. Será o primeiro embate entre eles no circuito e Ruud não esconde sua admiração e inspiração pelo astro, a quem se espelha. “Eu era muito chorão quando criança. Contra isso, comecei a trabalhar para ser mais calmo em quadra. E me espelhei em Nadal, um cara que jamais desiste de lutar”, afirmou, após o jogo. Mais cedo nesta sexta-feira, 03, Nadal se classificou à final depois que Zverev desistiu por lesão. O espanhol é o maior campeão do torneio, com 13 títulos.