Uefa suspende jogador da Áustria por um jogo na Eurocopa após acusação de racismo

Atacante Marko Arnautovic teria feito declarações nacionalistas e até um gesto racista na vitória de sua equipe contra a Macedônia do Norte

EFE/EPA/Robert Ghement / POOL Arnautovic fez gesto racista durante Áustria x Macedônia Norte



A Uefa (União das Federações Europeias de Futebol) baniu, nesta quarta-feira, 16, o jogador Marko Arnautovic, da seleção da Áustria, por um jogo após a seleção da Macedônia do Norte (FFM) o acusar de racismo, no último domingo, 13, na rodada inaugural da Eurocopa. Marko Arnautovic, que tem origens sérvias, fez um gesto racista, unindo o dedo indicador ao polegar, ao comemorar o terceiro gol dos austríacos no triunfo por 3 a 1. O símbolo feito pelo jogador é conhecido como uma manifestação supremacista. De acordo com o The Sun, Arnautovic ainda dirigiu insultos a dois jogadores com raízes albanesas, Ezgjan Alioski e Egzon Bejtulai. Após uma investigação, a Uefa decidiu banir Arnautovic por um jogo – o confronto de quinta-feira, 17, com a Holanda – por “insultar outro jogador”. As regras disciplinares da Uefa definem que um atleta pode ser suspenso por 10 jogos se os seus comentários forem considerados racistas ou insultuosos com base na origem étnica. Pelas redes sociais, Arnautovic classificou sua ação como um ato feito em um momento “acalorado”, mas negou qualquer tipo de racismo. “Proferi algumas palavras mais acaloradas ontem (domingo), motivo pelo qual gostaria de pedir desculpas, especialmente aos meus amigos da Macedônia do Norte e da Albânia. Gostaria de dizer uma coisa e deixar muito claro: eu não sou racista. Tenho amigos em todos os países e defendo a diversidade. Qualquer pessoa que me conhece sabe disso”, declarou.