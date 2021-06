Clubes da Série A criam liga para organizar o Campeonato Brasileiro

Queda de Rogério Caboclo levou os clubes a iniciar um movimento de ocupação de espaços no poder; entre as equipes que disputam a primeira divisão, apenas o Sport Recife não assinou o documento

A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira, 16



Os clubes da série A assinaram um documento concordando com a criação de uma nova liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, divulgou o acordo. A intenção é organizar o torneio, que é um produto da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a partir do ano que vem e conquistar maior participação nas decisões e na gestão da entidade máxima do futebol brasileiro. Entre as equipes que disputam a primeira divisão, apenas o Sport Recife não assinou o documento. O time está sem presidente depois da renúncia de Milton Bivar. A queda de Rogério Caboclo, afastado da presidência da CBF por uma acusação de assédio sexual, levou os clubes a iniciar um movimento de ocupação de espaços no poder. Enquanto isso, a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira, 16. O São Paulo busca a primeira vitória diante da Chapecoense às 19h. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Palmeiras tenta apagar a sequência negativa de resultados contra o Juventude.

Há muito o que fazer, e isso começa já. Por novo calendário, mais planejamento, investimentos e receitas. Por democracia, com equilíbrio, união e trabalho. Sem conflitos, sem ressentimentos. Nós, clubes de futebol, queremos chegar mais próximo do que cada brasileiro espera de nós pic.twitter.com/v3kdv6pmQ4 — Guilherme Bellintani (@gcbellintani) June 15, 2021

*Com informações do repórter Pedro Marques