Abidal admite que traiu esposa com jogadora agredida do PSG

Eric Abidal - Barcelone /Glasgow Rangers- Champions League - C1 - 07.11.2007 - Foot Football - Largeur action Eric Abidal foi multicampeão pelo Barcelona



Multicampeão pelo Barcelona, o ex-jogador Éric Abidal admitiu, nesta sexta-feira, 19, que traiu sua mulher com Kheira Hamraoui, jogadora do Paris Saint-Germain que foi agredida em uma emboscada. O ex-lateral francês foi citado no caso após a Procuradoria de Versalhes descobrir que o chip do telefone da atleta estava no nome do ídolo do Barça. Com a confissão, a esposa Hayet Abidal anunciou que vai pedir o divórcio. Ao mesmo tempo, a Justiça da França, agora, investiga se o caso de Hamraoui está relacionado com vingança.

Na semana passada, Aminata Diallo, companheira de Hamraoui no PSG e na seleção francesa, chegou a ficar detida por dois dias após ser acusada de ter armado a emboscada para poder ter mais minutos em campo. Após falta de provas, ela acabou sendo liberada pelas autoridades locais. Segundo o jornal “Le Parisien”, Hamraoui ouviu um dos agressores dizer: “Assim dormimos com homens casados, não?”. Abidal também teria recebido uma ligação dos agressores após o episódio. A defesa do ex-lateral, por sua vez, afirma que ele “não está direta nem indiretamente ligado à agressão”.