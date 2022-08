Van Basten critica United e diz que Antony ‘não vale’ 100 milhões de euros: ‘Perde demais a bola’

Lenda do futebol mundial, o holandês reprovou os valores da negociação e citou algumas deficiências do brasileiro

Reprodução/CBF Antony durante entrevista coletiva antes de partida da seleção brasileira



O Manchester United oficializou na manhã desta terça-feira, 30, a contratação de Antony – o atacante assinou vínculo válido por cinco temporadas, ou seja, até a metade de 2027. De acordo com a imprensa europeia, os Diabos Vermelhos vão pagar 100 milhões de euros (R$ 505 milhões) para tirar o brasileiro do Ajax. Lenda do futebol mundial, o holandês Marco Van Basten criticou os valores da negociação. “Antony vale 100 milhões de euros? Não, nem de longe. Ele ainda não mostrou muito. Claro, fez bons jogos. Mas a sua eficiência não tem sido alta nos últimos anos. O Ajax tem uma grande categoria de base, nossa formação é muito boa. E logo vão comprar um jovem por uma quantidade enorme. Algo então está mal”, declarou o dono de três Bolas de Ouro (1988, 1989 e 1992) e um The Best da Fifa (1992), em participação no canal “Ziggo Sport”, na noite de segunda-feira, 29. “Ele perde demais a bola, ou tem outros problemas. Um ponta pode perder a bola, mas há um limite para isso. Se você quer driblar toda vez que tem a bola, mas a perde em sete de cada 10 tentativas… Deve-se prestar atenção à frequência com que perde a bola”, acrescentou o ex-jogador, um dos maiores ídolos do Ajax e considerado um dos principais jogadores de sua época.