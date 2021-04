Veja onde assistir aos jogos de volta das quartas de final da Liga dos Campeões

Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City e Real Madrid tentam manter seus resultados e avançar para as semifinais

Reprodução/Liverpool Real Madrid venceu o jogo de ida contra o Liverpool com show de Vinícius Junior



É tudo ou nada! Nesta semana conheceremos os semifinalistas da Liga dos Campeões 2020/21 e tem promessa de grandes jogos nas partidas de volta das quartas de final. Um dos jogos que mais chamou atenção nessa fase é Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, a reedição da final da temporada passada. Como uma boa “revanche”, a equipe parisiense venceu a partida de ida por 3 a 2, com show de Mbappé e Neymar, e pode se classificar nesta terça-feira, 13, no Parc des Princes. O jogo será transmitido na página do Facebook do TNT Sports e no serviço de streaming, Estádio TNT Sports, a partir das 15h (horário de Brasília). A bola rola às 16h. No mesmo horário e com transmissão do canal a cabo TNT, o Chelsea recebe o Porto tentando confirmar sua vaga às semifinais. Os ingleses venceram o jogo de ida por 2 a 0.

Na quarta-feira, 14, será a vez do Liverpool tentar reverter o placar de 3 a 1 que o Real Madrid fez na ida, com direito a show do brasileiro Vinícius Junior. O time de Jürgen Klopp precisa de uma vitória por 2 a 0 para avançar. Caso o placar de 3 a 1 será repetido, pelo lado dos Reds, o jogo vai para a prorrogação. A partida ser transmitida na página do Facebook do TNT Sports e no serviço de streaming, Estádio TNT Sports, a partir das 15h (horário de Brasília). No último confronto valendo vaga à semi, o Borussia Dortmund recebe o Manchester City, na Alemanha, para tentar se classificar. O jogo de ida terminou 2 a 1 para os ingleses.

Confira abaixo o horário e onde assistir cada jogo das quartas da Liga dos Campeões

Terça-feira, 13

16h – Chelsea x Porto

Transmissão começa às 14h30 no canal TNT e no serviço de streaming Estádio TNT Sports

16h – Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

Transmissão começa às 15h no Facebook da TNT Sports.

Quarta-feira, 14

16h – Borussia Dortmund x Manchester City

Transmissão começa às 14h30 no canal TNT e no serviço de streaming Estádio TNT Sports

16h – Liverpool x Real Madrid

Transmissão começa às 15h no Facebook da TNT Sports.