Verratti exalta Neymar antes de retorno da Liga dos Campeões: ‘Está determinado a elevar o PSG’

Time parisiense está se preparando para o duelo contra a Atalanta, válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões, na próxima semana

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar durante partida do Paris Saint-Germain



Marco Verratti, meio-campista titular do Paris Saint-Germain, concedeu uma entrevista às vésperas do confronto do seu time diante da Atalanta, válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões e que será disputado na cidade de Lisboa, em Portugal. À “Gazzetta dello Sport”, o italiano ressaltou o profissionalismo de Neymar, camisa do PSG que retornou da paralisação sendo importante nos títulos da Copa da França e da Copa da Liga Francesa. “Neymar está muito motivado para elevar o PSG. Ele é um exemplo para todos. Um líder que sempre treina ao máximo”, comentou o volante.

O PSG tem uma grande oportunidade de fazer história ao conquistar o título inédito da Liga dos Campeões. Isto porque, na quarta-feira (12), a equipe comanda por Thomas Tuchel terá uma Atalanta desfalcada de Ilicic, um dos principais nomes da equipe italiana na atual temporada. “A Atalanta mostrou que pode se orgulhar de brigar com os grandes. Mesmo sem grandes individualidades, ela compensa isso com um ótimo jogo de equipe e um forte espírito de equipe. A ausência de Josip Ilicic, comparo com a de Lionel Messi no Barça ou Cristiano Ronaldo na Juve”, opinou Verratti.

Para despachar a Atalanta, entretanto, o PSG terá que superar a também os problemas físicos. Como o Campeonato Francês foi encerrado precocemente devido à pandemia da Covid-19, o time fez apenas dois jogos na retomada do futebol. “Ainda não chegamos a 100% e isso é normal após um longo período de inatividade. Mas ainda temos um pouco de tempo para melhorar nossa forma e nossos mecanismos de jogo”, finalizou Verratti.

Para o duelo decisivo na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain não deverá contar com Kylian Mbappé, o artilheiro da equipe na temporada. Ele se machucou na final da Copa da França e está correndo contra o tempo para se recuperar.