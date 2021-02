Vídeo: Piqué e Griezmann trocaram xingamentos durante goleada do PSG sobre o Barça

O clima esquentou durante a goleada sofrida no Camp Nou; Barcelona precisará de remontada histórica para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões

EFE/Alberto Estévez Griezmann tenta parar Mbappé em Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões



A goleada do Paris Saint-Germain por 4 a 1 sobre o Barcelona, em pleno Camp Nou, no confronto válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, contou com uma discussão feia entre Gerard Piqué e Antoine Griezmann, jogadores do time espanhol. Quando a partida ainda estava empata em 1 a 1, no primeiro tempo, os dois trocaram xingamentos e precisaram contar com a intervenção de Lenglet. O zagueiro, um dos mais experientes do elenco, esbravejou com atacante ao reclamar de uma jogada de Mbappé e ouviu do francês que ele parasse de gritar, seguido de um palavrão. Piqué, então, retrucou: “No c* da sua mãe, estamos correndo feito loucos”. Assista ao vídeo abaixo.

Com o péssimo resultado, o Barcelona precisará de uma remontada histórica no confronto de volta, marcado para 10 de março, no Parque dos Príncipes, em Paris. Para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões, o time catalão precisará fazer, no mínimo, quatro gols fora de casa. Uma vitória por três de diferença só serve a partir do 5 a 2, já que os gols feitos como visitante são qualificados.