Vinícius Jr. brilha, Real Madrid vence o Liverpool e se aproxima da semi da Liga dos Campeões

Atacante brasileiro marcou duas vezes em importante vitória do time madrileno nas quartas de final da competição

Reproduçãp/Real Madrid Vinícius Jr. comemora durante vitória do Real Madrid sobre o Liverpool



O Real Madrid deu um importante passo para avançar à semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, 6, o time espanhol demonstrou superioridade e bateu o Liverpool por 3 a 1, no estádio Alfredo Di Stéfano, na Espanha, na rodada de ida das quartas de final. O protagonismo ficou por conta do brasileiro Vinícius Júnior, autor de dois gols do time merengue e dono de excelente exibição. Asensio fez o outro dos donos da casa, enquanto Mohamed Salah descontou para o conjunto britânico. O jogo de volta está agendado para a próxima quarta-feira, 14, no Anfield, na Inglaterra.

O Real dominou a primeira etapa inteira, controlando a posse de bola e não deixando o Liverpool sair do próprio campo. Explorando o lado direito da defesa adversária, o time espanhol abriu o placar com Vinícius Júnior, que aproveitou excelente lançamento de Kroos, matou no peito e bateu cruzado, tirando de Alisson. Melhor no jogo, o grupo espanhol continuou em cima e ampliou ainda na primeira etapa com Asensio. O meia-atacante recebeu um presente de Alexander Arnold, driblou o goleiro brasileiro e apenas empurrou para as redes, deixando o Madrid em situação confortável.

Na segunda etapa, o Liverpool esboçou reação, adiantou as suas linhas e acabou sendo premiado com um gol no começo. Diogo Jota foi travado por Modric, mas a bola sobrou para Salah bater firme de dentro da área – Courtois até chegou a encostar na bola, mas não conseguiu impedir o tento. O Real, porém, não se abateu e acabou fazendo o terceiro pouco depois com Vinícius, que recebeu belo passe de Modric e bateu de direita, no contrapé de Alisson. No fim, a partida esquentou, com algumas discussões entre o astro na noite, o jogador revelado pelo Flamengo, e Alexander Arnold. O duelo, entretanto, acabou com onze atletas de cada lado e sem outras emoções.