‘Vinicius Jr. é o herdeiro de Messi e CR7’, diz jornal espanhol após vitória do Real sobre o Barça

Com cinco gols e sete assistências, a temporada 2021/22 já é a melhor da carreira do atacante ex-Flamengo desde que chegou ao time madrileno

EFE/ Enric Fontcuberta Vinicius Júnior se destacou na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol



O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 neste domingo, 24, no estádio Camp Nou, no primeiro clássico sem Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo em campo. David Alaba e Lucas Vázquez marcaram para os madrilenos, enquanto Sergio Aguero diminuiu para os catalães no “apagar das luzes”. O destaque, entretanto, ficou por conta de Vinicius Júnior, que encantou com belas jogadas individuais e deu trabalho aos marcadores adversários. Tradicional jornal espanhol, o “Marca” tratou de exaltar a atuação do brasileiro, dizendo que ele é o “herdeiro” do argentino e do português no derbi.

“No Real Madrid, o melhor foi Vini, que fez um primeiro tempo espetacular. ‘El Clásico’ encontrou no brasileiro o herdeiro de Messi e Cristiano. Não é o mesmo, mas daqui a três anos pode ser um jogador à altura dos melhores do planeta”, escreveu a publicação, que destacou os números do ex-Flamengo. “A temporada 2021/22 já é a melhor da carreira do atacante desde que chegou ao Real Madrid. Até o momento, ele tem sete gols e cinco assistências em 12 partidas”, informou. O habilidoso atacante deverá voltar a campo na próxima quarta-feira, 27, quando o time de Carlo Ancelotti recebe o Osasua, novamente pelo Campeonato Espanhol.