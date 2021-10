Santos é derrotado pelo América-MG e pode entrar na zona de rebaixamento neste domingo

Com um homem a menos após a expulsão de Jean Mota, ainda no primeiro tempo, o Alvinegro praiano sofreu mais um revés graças aos gols de Ademir e Alê

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Santos foi derrotado pelo América-MG por 2 a 0



O Santos segue em situação desesperadora no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 23, o Peixe foi surpreendido pelo América-MG e acabou sendo derrotado por 2 a 0, em plena Vila Belmiro, em partida válida pela rodada 28. Mesmo atuando como mandante, o time de Fábio Carille não teve controle do jogo em nenhum momento. Com um homem a menos após a expulsão de Jean Mota, ainda no primeiro tempo, o Alvinegro praiano sofreu mais um revés graças aos gols de Ademir e Alê. Com o resultado, a equipe da Baixada Santista permanece com 29 pontos e cai para o 16º lugar, podendo entrar na zona de rebaixamento, caso o Bahia conquiste, no mínimo, um empate com a Chapecoense, no domingo. Para piorar, Grêmio e Sport, que encaram Atlético-GO e Palmeiras, respectivamente, podem derrubar os santistas para a penúltima colocação na segunda-feira, 25.

Mesmo precisando do resultado e contando com o expressivo apoio de sua torcida, o Santos não conseguiu se impor diante do América-MG. Com pouca criatividade, os mandantes contaram com chutes isolados de Marinho para tentar surpreender o adversário. O Coelho, por sua vez, concentrava seus ataques com Ademir, posicionado no lado direito do ataque – ele infernizou a marcação pelo setor. Quando tudo se encaminhava para um 0 a 0 na etapa inicial, Jean Mota, que havia acabo de entrar na vaga de Camacho, puxou Ademir dentro da área, cometendo o pênalti e recebendo o cartão vermelho direto. Na cobrança, Ademir não titubeou e mandou para as redes, no último lance do primeiro tempo.

Para a etapa final, Carille apostou em uma substituição dupla, tirando Carlos Sánchez e Pará para as entradas de Marcos Guilherme e Madson. Ainda assim, o Santos não teve nem tempo para buscar a reação, vendo o América-MG ampliar logo no primeiro minuto. Após cruzamento na área, João Paulo saiu mal e deixou a bola nos pés de Alê. O volante do time mineiro, então, só teve o trabalho para colocar a bola nas redes, com o gol vazio. Desesperado e com um jogador a menos, o Peixe tentou atacar, mas deixou espaços e só não sofreu uma goleada graças ao seu goleiro. O Coelho, por sua vez, conseguiu administrar o placar sem problemas, somando três pontos que o colocam na nona colocação do Brasileirão.