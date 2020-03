Vinicius Jr. recupera prestígio após perder lugar até no banco do Real Madrid

Reprodução/Real Madrid Vinicius Jr. é atacante do Real Madrid



Titular e decisivo na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona por 2 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em duelo válido pela 26.ª rodada do Campeonato Espanhol, Vinicius Junior mostra que retomou o prestígio com o técnico francês Zinedine Zidane. No final de 2019, o brasileiro chegou a perder lugar até mesmo no banco de reservas e sua saída do clube foi cogitada.

“Eu sempre trabalho muito e sabia que o gol ia chegar. Kroos me deu um bom passe e sempre fazemos isso nos treinos. Hoje (domingo) saiu e eu pude marcar. Jogo na maior equipe do mundo e quero fazer a torcida feliz!”, disse Vinicius Junior logo depois da vitória ao canal oficial de La Liga.

Além de entrar para a história do “El Clásico” como o jogador mais jovem a marcar no confronto – aos 19 anos e 233 dias – superando Lionel Messi, que fez o seu primeiro gol no clássico aos 19 anos e 259 dias, o gol de Vinicius Junior também ajudou o Real Madrid a recuperar a liderança do Campeonato Espanhol. A equipe da capital agora soma 56 pontos, um a mais que o Barcelona.

Na última quarta-feira, o brasileiro já havia sido elogiado por ter dado o passe para Isco marcar o único gol do Real Madrid na derrota para o Manchester City, em partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Em 2019/2020, são 27 jogos e quatro gols marcados, além de duas assistências.

Se os números gerais do jovem de 19 anos não são ruins, quando olhados mais de perto mostram como a sua presença nos jogos é irregular. Comprado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões) em janeiro de 2018, Vinicius Junior jogou uma partida completa em apenas três oportunidades na atual temporada – contra Levante, Real Sociedad e Barcelona.

No mês passado, por exemplo, o atacante disputou os seis jogos do Real Madrid. Já em 2019, quando estava em baixa no clube, disputou apenas seis partidas somando outubro e novembro. Neste período, quem se destacou foi Rodrygo. O sucesso do outro brasileiro do elenco, que contou até uma atuação histórica de três gols em um jogo contra o Galatasaray, pela Liga dos Campeões, acabou ofuscando Vinicius Junior.

Em setembro, quando acabou com um jejum de oito meses sem balançar as redes e calou as vaias que vinha recebendo contra o Osasuna, o atleta comemorou seu gol chorando. “Os torcedores estavam certos porque eu não estava fazendo as coisas certas. Eu me emocionei porque estava demorando demais a voltar a ser eu, e não estava tão feliz como na temporada passada”.

Questionado sobre a falta de espaço de seu comandado na época, Zidane não se mostrou preocupado. “Eu não estou preocupado com Vinicius. É um processo natural que os jogadores passam de não jogar de tempos em tempos. Temos 25 jogadores e todos merecem uma chance”, justificou o treinador quando um dos queridinhos da torcida chegou a ficar de fora até do banco de reservas em algumas oportunidades no final do ano.

O jornal Marca, da Espanha, chegou a publicar uma matéria dizendo que o brasileiro estava sendo deixado de lado para aceitar um possível empréstimo e ganhar mais tempo em campo. Quem sempre mostrou ter interesse em Vinicius Junior é Ronaldo Fenômeno, dono do espanhol Valladolid.

FORTE CONCORRÊNCIA

A verdade é que apenas Benzema tem lugar cativo no ataque do Real Madrid. O francês disputou 35 dos 37 jogos da equipe e soma 2.779 minutos. Já as outras opções de ataque vivem de lampejos, sem muita sequência. O próprio Rodrygo, que chegou a jogar jogos de titular, passou a ser rebaixado nos últimos confrontos para disputar partidas da equipe B do Real, o Castilla, que disputa a terceira divisão.

*Com informações do Estadão Conteúdo