Vinícius Jr, Rodrygo e Militão são bicampeões da Champions; Nacho e Modric se tornam maiores campões do Real

Essa é a 19ª temporada consecutiva em que pelo menos um jogador brasileiro representa o país em uma final

Glyn KIRK / AFP Vinícius Júnior é o primeiro brasileiro a marcar duas vezes em final de Champions



A conquista do 15ª título do Real Madrid na Champions League, consagrou Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão como bicampeões, em três anos. Os brasileiros estavam envolvidos no título de 2022 e agora em 2024, quando o time espanhol derrotou o Borussia por 2 a 0 e conquistou mais um campeonato e se isolou na liderança dos maiores vencedores. Essa é a 19ª temporada consecutiva em que pelo menos um jogador representa o país no time campeão. Os brasileiros com mais títulos de Champions são Casemiro e Marcelo, que atuavam pelo Real Madrid. A conquista também isolou Nacho e Modric como maiores campeões da história do clube. São 26 título vestindo a camisa merengue.

Os dois ultrapassaram em Marcelo e Benzema. Este é o sexto título da Liga dos Campeões conquistado pelos dois. Os brasileiros estavam envolvidos no título de 2022 e agora em 2024, quando o time espanhol derrotou o Borussia por 2 a 0 e conquistou mais um campeonato e se isolou na liderança dos maiores vencedores. Além de se tornarem bicampeões, Vini e Rodrygo também conseguiram outros dois feitos. O carioca se tornou o primeiro brasileiro a marcar duas vezes na final da competição, já Rodrygo é o mais jovem a levantar duas vezes a taça da Champions.