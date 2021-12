Pelé volta a ser internado em São Paulo para tratar tumor no cólon

De acordo com a nota, o Rei do Futebol encontra-se ‘estável’ e deve receber alta em breve

EFE/Sebastiao Moreira Pelé foi novamente internado no Hospital Israelita Albert Einstein



A assessoria do Hospital Israelita Albert Einsten informou, na manhã desta quarta-feira, 8, que Pelé foi internado em São Paulo para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, descoberto no começo de setembro deste ano. De acordo com a nota, o Rei do Futebol encontra-se “estável” e deve receber alta em breve. “Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias”, comunicou.

O tricampeão do mundo com a seleção brasileira chegou a ficar internado durante um mês no Albert Einstein, em setembro, após a identificação do tumor. Na ocasião, o ídolo do Santos precisou fazer uma cirurgia, ficando algumas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Através do Instagram, Kelly Nascimento, uma das filhas do Rei, informou cotidianamente a situação do ex-jogador, atualmente com 81 anos. Reservado, Pelé usou suas redes sociais, recentemente, para parabenizar Lionel Messi pela conquista da sétima Bola de Ouro e lamentar o aniversário da morte de Diego Armando Maradona. Além disso, ele presentou o piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, com uma camisa autografada pela vitória no GP de São Paulo de Fórmula 1.