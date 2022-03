Vinicius Jr. vira alvo de provocações após goleada do Barcelona sobre o Real Madrid

Além de ser cutucado nas redes sociais, o brasileiro revelado pelo Flamengo também precisou lidar com provocações de um jogador do Barça

EFE/SERGIO PEREZ Vinicius Júnior e Piqué batem boca durante partida entre Barcelona e Real Madrid



O Barcelona não tomou conhecimento do Real Madrid ao golear o rival por 4 a 0, na noite do último domingo, 20, em pleno Santiago Bernabéu, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Após o “El Clasico”, o alvo das brincadeiras dos catalães foi o brasileiro Vinicius Júnior. Nas redes sociais, muitos torcedores dos “blaguranas” afirmaram que o atacante ficou no “bolso” de Ronald Araújo, zagueiro responsável por anular o ex-Flamengo e que também balançou as redes no confronto. Já as câmeras da emissora “Movistar” captaram um momento em que Eric Garcia, do Barça, provoca Vini. “Você, no ano que vem, Bola de Ouro. Bola de Ouro”, disse o defensor espanhol para o atacante do Real.