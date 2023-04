Vinicius Júnior depõe em caso de racismo na Justiça da Espanha e cobra punição para torcedor

Atacante do Real Madrid foi chamado de ‘macaco’ por torcedor do Mallorca durante partida do Espanhol

Khaled DESOUKI / AFP Vinicius Júnior é um dos principais jogadores do Real Madrid



O atacante Vinicius Júnior depôs à Justiça da Espanha na manhã desta terça-feira, 4, no caso em que é alvo de racismo. O brasileiro do Real Madrid fez declarações breves em que reafirmou as ofensas recebidas em fevereiro, em partida do seu time contra o Mallorca, fora de casa, em rodada do Campeonato Espanhol. De acordo com o jornal espanhol “Última Hora Mallorca”, o depoimento do brasileiro foi feito por videoconferência diante da juíza Martina Mora, titular do Tribunal de Instrução 3 de Palma, e foi breve em suas declarações. O ex-Flamengo disse que não ouviu as ofensas racistas ao longo da partida disputada no estádio Son Moix, mas constatou as injúrias raciais por vídeo e fez questão de cobrar uma punição ao torcedor do Mallorca.

As ofensas foram constatadas em vídeo divulgado pelo canal “DAZN”, que filmou um torcedor do Mallorca gritando “Vinicius, macaco! É um p*** macaco”. As imagens fazem parte da acusação contra o torcedor, que compareceu pessoalmente ao tribunal e escondeu seu rosto com um capuz e uma pasta. Em seu depoimento, o torcedor admitiu as ofensas racistas dirigidas ao brasileiro e pediu perdão diante da juíza. Identificado pela polícia espanhola por vídeo, ele é investigado agora por crime de ódio. O ato racista foi cometido no dia 5 de fevereiro na partida contra o Real Madrid. O torcedor já sofreu sanções em nível esportivo. Ele foi multado em 4 mil euros, cerca de R$ 22 mil, foi banido do quadro de sócio-torcedor do Mallorca e está impedido de entrar em eventos esportivos por um ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo