Endrick repete poder de decisão no Palmeiras e vira destaque em jornal da Espanha: ‘Jogada à la Maradona’ 

Joia palmeirense desencantou na derrota para o Água Santa e virou notícia no diário espanhol ‘Marca’

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick marcou na derrota do Palmeiras para o Água Santa



O Palmeiras saiu no prejuízo na primeira final do Campeonato Paulista 2023, ao ser derrotado pelo Água Santa por 2 a 1, na Arena Barueri. A partida, entretanto, pode ter servido como uma “virada de chave” para o atacante Endrick, autor do único gol do Verdão. Após amargar um jejum de 13 partidas na temporada, o jovem “tirou a zica” aproveitando um desvio de Gustavo Gómez e completando para as redes na segunda trave. Mais do que sair da seca, a joia de 16 anos voltou a demonstrar seu poder de decisão com a camisa palmeirense. Em 2022, o garoto já havia marcado em três finais pelo Alviverde, sendo elas: Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copa do Brasil sub-17 e Brasileirão sub-20. Já no profissional, Endrick balançou as redes duas vezes contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em vitória que encaminhou o título do Brasileirão. Antes disso, o garoto também deixou sua marca no título da seleção brasileira sub-17 no Torneio de Montaigu.

Além de voltar a mostrar seu “faro de gol” e entusiasmar a torcida do Palmeiras, o atacante também novamente foi destaque internacional. O jornal “Marca”, da Espanha, afirmou que Endrick protagonizou uma “jogada à la Maradona”. Aos 38 minutos do segundo tempo, o jovem recebeu a bola no meio-campo e deu veloz arrancada em direção à área adversária. Sozinho, a joia deixou dois marcadores do Água Santa na saudade e cruzou, mas nenhum companheiro chegou para finalizar. O periódico, assim, comparou o lance ao de Maradona contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986, popularmente conhecido como “Gol do Século”. Na histórica jogada, o ídolo argentino driblou três ingleses e o goleiro antes de mandar para o fundo das redes. Endrick foi vendido ao Real Madrid por R$ 400 milhões e será apresentando oficialmente quando completar 18 anos, em 2024.