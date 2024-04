Um dia após receber perdão, John Kennedy é novamente afastado no Fluminense

Diretoria havia reintegrado atacante ao elenco após participar de festa na concentração, mas se atrasou em mais de uma hora ao treino desta terça-feira; Alexsander, Kauã Elias e Arthur retornaram ao grupo

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C. John Kennedy nega que tenha participado de festa na concentração do Fluminense



O Fluminense informou que o atacante John Kennedy está afastado por tempo indefinido após chegar atrasado novamente a um treino da equipe, ocorrido nesta terça-feira (30). O jogador compareceu às atividades uma hora e 20 minutos após o início, resultando em sua punição pela diretoria. O clube havia reintegrado JK ao elenco no dia anterior, perdoando-o por ter participado de uma festa na concentração antes do jogo contra o Vasco, no último dia 20, e pela ausência no treino de domingo (28). Pelas redes sociais, o atacante, autor do gol do título tricolor na Libertadores de 2023, havia pedido desculpas e negado sua participação no episódio antes do clássico. No entanto, esse novo episódio levou à sua punição novamente, sem previsão de retorno. Alexsander, Kauã Elias e Arthur, os outros três jogadores que estavam na “festinha”, foram reintegrados ao elenco. Eles levaram uma multa e um chamado de atenção da diretoria. Eles ficarão disponíveis para o jogo contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (1º), às 16h, pela Copa do Brasil.

Veja o comunicado do Fluminense

O Fluminense informa que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da Comissão Técnica. O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente… pic.twitter.com/8yJrtWtRSj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2024

