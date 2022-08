Bia Haddad estreia com vitória no US Open e pega Andreesku na segunda rodada

A brasileira passou fácil pela croata Ana Konjuh, vencendo por 2 sets a 0 em uma hora de jogo; Andreesku foi a campeã de 2019

Divulgação/WTA Bia iniciou o último Grand Slam do ano com vitória



Beatriz Haddad Maia estreou da melhor maneira possível no US Open, com direito a ‘bicicleta’ sobre a croata Ana Konjuh, 118ª do mundo. A brasileira avançou à segunda rodada de maneira arrasadora, com o duplo 6/0 em somente uma hora de jogo, e agora encara a canadense Bianca Andreesku, campeã do Grand Slam em 2019, pela segunda rodada. Bia Haddad precisou de 60 minutos para atropelar a tenista croata. Impondo seu jogo ofensivo e com belas devoluções, a brasileira somou um resultado bastante difícil no tênis, sobretudo em Grand Slans. O triunfo sem perder games serve de motivação extra para a possível batalha contra Andreesku, que também estreou bem, com 6/0, 3/6 e 6/1 sobre a francesa Harmony Tan. A brasileira fechou o primeiro set em apenas 25 minutos. Sempre em vantagem no serviço da Konjuh e confirmando seu serviço com facilidade, abriu logo 5 a 0. A rival tentou evitar o pneu e conseguiu ter dois breakpoints no game 6. Mas acabou não conseguindo se impor e Bia fez 6 a 0. O segundo set foi semelhante, com a diferença de a croata ter chances de quebras nos serviços de Bia Haddad. Após salvar dois breakpoints com 3 a 0 e um com 5 a 0, a brasileira aproveitou a falta de ritmo da oponente para se garantir com o incrível resultado.

*Com informações do Estadão Conteúdo