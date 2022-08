Pelé publica foto ao lado da esposa e tranquiliza fãs sobre estado de saúde: ‘Estou muito bem’

O ídolo do Santos e da seleção brasileira enfrenta um tratamento contra um tumor no cólon desde setembro do ano passado

Reprodução/Twitter/@Pele Pelé postou uma foto ao lado de sua esposa, Márcia Aoki



Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, usou suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 29, para acalmar os fãs sobre seu estado de saúde. Além de publicar uma foto ao lado da esposa, Márcia Aoki, o Rei do Futebol disse que está se cuidando. “Eu envio essa foto para vocês, apenas para agradecer. Sou muito grato pela minha esposa, pelas risadas, pela paz do meu lar e por todas as mensagens carinhosas de vocês. Eu estou muito bem e tomando conta da minha saúde”, disse o três vezes campeão do mundo com a seleção brasileira. Maior ídolo da história do Santos, o ex-atacante enfrenta um tratamento contra um tumor no cólon desde setembro do ano passado.