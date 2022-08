West Ham se acerta com Lyon e contrata Lucas Paquetá; Flamengo vai lucrar com negócio

Devido ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, o Rubro-Negro carioca terá direito 4% do valor da negociação

Reprodução/Twitter/@Ligue1_ENG Lucas Paquetá vai deixar o Lyon para fechar com o West Ham



O West Ham entrou em acordo com o Lyon pela transferência do meio-campista Lucas Paquetá, informou o jornalista Fabrizio Romano, na manhã desta sexta-feira, 26. De acordo com o especialista em mercado da bola na Europa, todas as partes concordaram com os termos e o anúncio deverá ser feito nas próximas horas – o brasileiro irá assinar um vínculo válido por cinco temporadas. Segundo a imprensa britânica, o desfecho positivo aconteceu após o clube da Inglaterra subir a proposta de 40 para 60 milhões de euros (R$ 305,5 milhões) pelo meia, figura carimbada nas últimas convocações de Tite, técnico da seleção. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o jogador ainda irá beneficiar o Rubro-Negro com a transferência. Devido ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, a agremiação carioca terá direito a cerca de 4% do valor da negociação, ou seja, aproximadamente 2,4 milhões de euros (R$ 12 milhões). Paquetá, vale lembrar, foi vendido pela diretoria flamenguista ao Milan por 38,4 milhões de euros (na época, R$ 149 milhões), ainda em 2018. Sem emplacar na equipe italiana, ele acabou sendo negociado com o Lyon por 20 milhões de euros, rendendo 800 mil euros (cerca de R$ 5 milhões, na ocasião) ao Flamengo. Um dos melhores jogadores da última edição do Francês, ele soma 80 jogos pelo time, com 21 gols e 14 assistências.