Wolverhampton anuncia contratação de Diego Costa, ex-Atlético Mineiro 

Com a negociação sacramentada, o centroavante brasileiro naturalizado espanhol volta à Premier League após cinco anos

Divulgação/Twitter/@Wolves Diego Costa está de volta à Premier League após cinco anos



O Wolverhmapton anunciou na manhã desta segunda-feira, 12, a contratação do atacante Diego Costa. Sem clube desde que deixou o Atlético-MG, no começo de 2022, o brasileiro naturalizado espanhol assinou vínculo válido por uma temporada, ou seja, até a metade de 2023. Com a negociação sacramentada, o centroavante volta à Premier League após cinco anos – o sergipano atuou três temporadas no Chelsea e fez 52 gols em 89 partidas pela liga, 59 gols e 120 no total. Pelo time londrino, o atacante ainda foi duas vezes campeão do Campeonato Inglês. Prestes a completar 34 anos, o jogador ainda soma passagens pelos espanhóis Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Albacete, Celta de Vigo, além dos portugueses Braga e Penafiel.