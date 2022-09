Conmebol divulga valores dos ingressos da final da Sul-Americana entre São Paulo e Independiente del Valle; confira

A decisão está marcada para 1º de outubro, no Estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Córdoba, na Argentina

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Patrick comemorando gol do São Paulo na vitória sobre o Atlético-GO



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na manhã desta segunda-feira, 12, os valores dos ingressos da final única da Copa Sul-Americana 2022, entre São Paulo e Independiente del Valle (Equador), marcada para 1º de outubro, no Estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Córdoba, na Argentina. A entrada mais acessível e de responsabilidade de venda dos dois times será comercializada por 57 dólares (R$ 292,50), a partir desta terça-feira, 13. O setor central do estádio, destinado para o público local e geral, custará 130 dólares (R$ 667,00) e poderá ser adquirido a partir das 18 horas (de Brasília) desta segunda. Vale lembrar que os dois clubes buscam o bicampeonato do torneio continental. Enquanto o Tricolor paulista faturou o título em 2012, os equatorianos ficaram com a taça na edição de 2019.