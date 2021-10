Xavi despista sobre possibilidade de assumir o comando do Barcelona; confira

O treinador do Al Sadd, do Catar, é o principal cotado para assumir a vaga deixada por Ronald Koeman

Reprodução/Twitter/@AlsaddSC Ídolo do Barcelona, Xavi Hernández é o atual treinador do Al-Sadd, do Catar



A imprensa espanhola tem colocado Xavi Hernández como provável substituto de Ronald Koeman, demitido pelo Barcelona na última quarta-feira, 27, após a derrota para o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. O treinador do Al Sadd, do Catar, entretanto, tratou de despistar ao ser questionado sobre o tema. “Neste momento estou concentrado no meu trabalho aqui no Al-Sadd. Não posso dizer mais nada”, declarou o técnico, na antevéspera do confronto diante do Al Ahli, pela oitava rodada da liga catari – atualmente, o conjunto comandando pelo espanhol é o primeiro colocado da competição, com 21 pontos somados e 100% de aproveitamento.

De acordo com a imprensa espanhola, alguns detalhes separam o retorno de Xavi ao Barcelona. Um dois maiores ídolos do clube catalão, o ex-jogador defendeu as cores do time por 865 jogos, contribuindo com 109 gols e 239 assistências. Ao todo, ele participou de quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa, oito conquistas do Espanhol e foi bicampeão mundial pelos Culés. Como treinador, ele venceu já venceu sete taças, sendo duas da Liga do Catar, duas da Copa do Emir. A tendência, agora, é que ele assuma o Barça para participar do processo de reconstrução da agremiação, que está endividada após uma péssima gestão de Josep Maria Bartomeu.