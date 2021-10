Marta, Debinha e Gabi Nunes concorrem a prêmio de melhor jogadora do mundo da IFFHS

Trio brasileiro está entre as 38 selecionadas pela Federação; entrega do troféu será em novembro

Reprodução/ Instagram das atletas Marta e Debinha jogam nos EUA; Gabi Nunes está na Espanha



O Brasil está representado na corrida pelo prêmio de Melhor Jogadora do Mundo em 2021, concedido pela IFFHS – Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Os nomes das 38 concorrentes foram divulgados na tarde desta quarta-feira, 27, e contam com três brasileira: Marta, Debinha e Gabi Nunes. Atacante do Orlando Pride, dos EUA, Marta participou de 23 jogos com a equipe até o momento, marcando 4 gols. Na temporada, contando suas atuações pela seleção brasileira são 36 jogos, nove gols e cinco assistências. Artilheira da era Pia Sundhage na seleção (15 gols), Debinha atua no North Carolina Courage, também dos EUA, e é um dos destaques da equipe tendo participado de 26 jogos e feito seis gols. Contando com as atuações na seleção, a meio-campista tem 34 jogos, 13 gols e quatro assistências.

Gabi Nunes é uma grande novidade na lista. A jogadora de 24 anos defendeu o Corinthians até a metade do ano, quando se transferiu para o Madrid CFF. Um dos destaques da equipe multicampeã brasileira, Gabi chegou a fazer 11 jogos e marcar nove gols antes de sair do país. Na Liga Espanhola, a atacante tem três gols em sete jogos. Apesar da indicação, nenhuma das três brasileiras deve levar o troféu. A dupla espanhola Alexia Putellas e Jennifer Hermoso são muito favoritas por terem levado o Barcelona ao título da Liga dos Campeões da temporada 2020/21 apresentando um belo futebol. Kadeisha Buchanan e Ashley Lawrence, do Canadá, representando as campeãs olímpicas. O resultado sai em novembro.

Confira abaixo a lista de indicadas a melhor do mundo pela IFFHS:

1. Samantha Mewis (EUA / Man City / NCCCourage)

2. Samantha Kerr (Austrália / Chelsea FC)

3. Vivianne Miedema (Netherlands/Arsenal FC)

4. Pernille Harder (Denmark/Chelsea FC)

5. Lucie Bronze (Inglaterra / Manchester City FC)

6. Jenifer Marozsan (Alemanha / Olympique Lyon / Reinado de OL)

7. Julie Ertz (EUA / Chicago RS)

8. Caroline Hansen Graham (Noruega / FC Barcelona)

9. Debinha (Brazil/NCC Courage)

10. Wendie Renard (França / Olympique Lyon)

11. Saki kumagai (Japão / Olympique Lyon / FC Bayern Munich)

12. Rose Lavelle (EUA / Man City / Reinado OL)

13. Jennifer Hermoso (Spain/FC Barcelona)

14. Ji So Yun (Coreia do Sul / Chelsea FC)

15. Alexia Putellas (Espanha / FC Barcelona)

16. Christiane Endler (Chile / Paris SG / Olympique Lyon)

17. Amel Majri (França / Olympique Lyon)

18. Kadeisha Buchanan (Canadá / Olympique Lyon)

19. Ashley Lawrence (Canadá / Paris SG)

20. Marta (Brazil/Orlando Pride)

21. Tobin Heath (EUA / Arsenal FC)

22. Marie Antoinette Katoto (França / Paris SG)

23. Lea Schueller (Alemanha / FCBayern Munich)

24. Kosovare Aslani (Suécia / Real Madrid CF)

25. Fran Kirby (Inglaterra / Chelsea FC)

26. Lieke Martens (Netherlands/FC Barcelona)

27. Asisat Oshoala (Nigéria / FC Barcelona)

28. Barbara Banda (Zambia/Shangai)

29. Gabi Nunes (Brazil/Corinthians/CF Madrid)

30. Catalina Usme (Colômbia / América Cali)

31. Megan Rapinoe (Reinado EUA / OL)

32. Ewa Pajor (Polônia / VFL Wolfsburg)

33. Valentina Giacinti (Itália / Milan AC)

34. Katty Martinez (México / Tigres UANL)

35. Alison Gonzales (México / Atlas)

36. Alicia Cervantes (Mexico/CD Guadalajara)

37. Stina Blackstenius (Suécia / Häcken)

38. Carli Lloyd (EUA / Gotham FC)