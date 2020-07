Ídolo do Barcelona, Xavi anuncia que foi diagnosticado com Covid-19

Treinador do Al Sadd perdeu o recomeço do Campeonato do Catar após ser infectado pelo novo coronavírus

Reprodução Ídolo do Barcelona, Xavi Hernández é o atual treinador do Al-Sadd, do Catar



O ex-jogador do Barcelona e atual técnico do Al Sadd, Xavi Hernández, anunciou neste sábado que foi infectado pelo novo coronavírus e que permanecerá afastado do clube catariano enquanto se recupera. “Há alguns dias, e seguindo o protocolo do Campeonato Catariano, testei positivo no último teste de Covid-19 que realizei. Estou em perfeito estado, mas, seguindo o protocolo, isolado até que me recupere”, anunciou.

Em publicação no Instagram, Xavi explicou que só voltará ao trabalho quando for autorizado pelas autoridades de saúde.”Quando as autoridades de saúde me permitirem, voltarei à minha rotina com mais motivação do que nunca. Agradeço a todas as autoridades por colocarem à nossa disposição todos os meios para um diagnóstico antecipado que evite maiores contágios e garanta o desenvolvimento normal da competição”, escreveu o espanhol.

Xavi detalhou que, como não poderá acompanhar a equipe em campo, a função de técnico será ocupada temporariamente pelo assistente David Prats.