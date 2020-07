Luxemburgo não se abate com saída de Dudu: ‘Tenho time para ganhar campeonatos’

O treinador também considera ser possível encontrar opções para repor a perda do ídolo, até mesmo sem precisar de novas contratações

O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, disse nesta sexta-feira, 17, estar tranquilo para lidar com o time sem contar com o atacante Dudu. O camisa 7 viajou ao Catar para assinar com o Al-Duhail, e, apesar de ter sido o nome mais importante do elenco nas últimas temporadas, o treinador considera ser possível encontrar opções para repor essa perda, até mesmo sem precisar de novas contratações. Luxemburgo concedeu entrevista coletiva virtual e, durante a conversa com os jornalistas, afirmou que, mesmo sem Dudu, o Palmeiras não pode ser descartado como favorito nas competições. “Eu continuo achando que tenho equipe para ganhar os campeonatos”, disse.

Segundo o técnico, agora será a hora de novas lideranças técnicas surgirem e se aproveitaram da lacuna deixada pelo atacante. Luxemburgo tem comandado treinos na Academia de Futebol e passou a observar alguns garotos promovidos das categorias de base. “Isso vai surgir naturalmente. Alguém vai chamar a responsabilidade para o jogo, porque será preciso dar a cara para fora. Às vezes quem era mais acanhado vai querer aparecer mais. Vou ajeitar a equipe para isso”, afirmou o técnico, sem mencionar o nome de possíveis substitutos. O treinador afirmou que, por mais que a torcida se pergunte como o Palmeiras vai lidar sem Dudu, alguma alternativa vai aparecer. “Um time grande como o Palmeiras vai encontrar solução, vai surgir alguém de talento. Aqui estava sem ninguém anos anos e apareceu o Gabriel Jesus com todo aquele talento. Essas coisas surgem. É normal do futebol”, explicou.

Uma possível alternativa para Dudu seria Rony. No entanto, o jogador recebeu uma suspensão de quatro meses da Fifa por não ter cumprido o contrato com o Albirex Niigata, do Japão, e por enquanto não pode entrar em campo. O Palmeiras tem buscado um efeito suspensivo para poder escalar o atacante no próximo jogo do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, na quarta-feira da próxima semana. “A punição pegou a gente de surpresa. Estamos tentando uma situação para reverter, para rever se conseguimos liberar para jogar”, comentou.

O treinador disse que está ansioso para voltar a comandar o Palmeiras em um jogo depois de mais de quatro meses, ainda mais por se tratar de um retorno logo diante do maior rival e fora de casa. Luxemburgo garante que a possibilidade de uma vitória significar a eliminação do Corinthians da competição ainda não é um tema tratado internamente no Palmeiras. “O que vai acontecer com o Corinthians não interessa para nós. Temos de ganhar os dois jogos que restam para ser o primeiro colocado geral e levarmos vantagens para jogar em casa até o fim da competição”, afirmou.

